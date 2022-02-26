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Eşinin canını acıttığı iddiasıyla doktora saldırdı! Gözaltına alındı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.02.2022 Güncelleme Tarihi: 26.02.2022
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Eşinin canını acıttığı iddiasıyla doktora saldırdı! Gözaltına alındı

Sağlık çalışanlarına bir şiddet haberi de İstanbul'dan geldi. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde tedavi sırasında eşi Çiğdem Duman'ın canını acıttığını iddia eden Selim Duman, D.D.A isimli doktoru darbetti. Şikayet üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, saldırgan Selim Duman'ı gözaltına aldı.

Olay, dün saat 16.30 sıralarında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde meydana geldi. Çiğdem Duman keloid temizletme işlemi için eşi Selim Duman ile birlikte hastaneye geldi.

Eşinin canını acıttığı iddiasıyla doktora saldırdı! Gözaltına alındı

Çiğdem Duman'a bu işlem için doktor D.D.A müdahalede bulundu. Doktorun müdahalesi sırasında eşinin canının yandığını iddia eden Selim Duman, D.D.A isimli doktora saldırdı.

Eşinin canını acıttığı iddiasıyla doktora saldırdı! Gözaltına alındı

Çevredekilerin ve diğer sağlık çalışanlarının araya girmesiyle Selim Duman sakinleştirildi. Saldırı sırasında doktor D.D.A. vücudunun çeşitli yerlerinden hafif şekilde yaralandı.

Eşinin canını acıttığı iddiasıyla doktora saldırdı! Gözaltına alındı

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, saldırgan Selim Duman'ı yakalayarak gözaltına aldı. Duman, 'kasten yaralama' suçundan adliyeye sevk edildi.

Eşinin canını acıttığı iddiasıyla doktora saldırdı! Gözaltına alındı

"YASAL DÜZENLEMERİ ACİLEN BEKLİYORUZ"

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Hastalarına şifa dağıtmaktan başka bir amaçları bulunmayan doktorlarımıza tedavi ettikleri hastaları ve yakınların tarafından yapılan bu çirkin saldırıları en güçlü kınıyoruz.

Eşinin canını acıttığı iddiasıyla doktora saldırdı! Gözaltına alındı

Son dönemde sıkça yaşanan sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarının tahammül sınırlarını aştığını belirtmek isteriz. Sağlık çalışanlarının maruz kaldığı şiddetin önlenmesine yönelik yasal düzenlemelerin acilen yapılmasını bekliyoruz" ifadelerine yer verildi.

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