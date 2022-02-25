Başak Cengiz’i samuray kılıcıyla canice öldürdü! Katil Can Göktuğ Boz, hakim karşısında

Sanık Boz'un "tasarlayarak canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi. Ayrıca, "silahla tehdit" ve "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından ise 6 yıla kadar hapsi talep edildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN