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Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla canice öldürdü! Katil Can Göktuğ Boz, hakim karşısında

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 25.02.2022 Güncelleme Tarihi: 25.02.2022
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Başak Cengiz’i samuray kılıcıyla canice öldürdü! Katil Can Göktuğ Boz, hakim karşısında

İstanbul’un Ataşehir ilçesinde Can Göktuğ Boz, mimar Başak Cengiz’i yolda yürüdüğü sırada samuray kılıcıyla öldürdü. Vahşi katil Can Göktuğ Boz, “tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle hakim karşısına çıktı.

İstanbul Ataşehir'de mimar Başak Cengiz'i yolda yürüdüğü esnada samuray kılıcıyla katleden Can Göktuğ Boz, "tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle hakim karşısına çıktı.



"AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPSİ İSTENİYOR"

Ataşehir'de 9 Kasım 2021 tarihinde 28 yaşındaki mimar Başak Cengiz'i yolda yürüdüğü sırada samuray kılıcıyla öldüren Can Göktuğ Boz'un (27), "tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle yargılanmasına başlandı.

Anadolu 4. Ağır Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Can Göktuğ Boz ceza evinden getirilirken, Başak Cengiz'in ailesi ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Duruşmaya Cengiz'in nişanlısı Mahir Mızrak ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı katıldı.

Mahkeme başkanı, sanık Boz'un cezai sorumluluğun bulunduğuna ve akli dengesinin yerinde olduğuna dair Adli Tıp Kurumundan rapor geldiğini kaydetti.

DURUŞMA DEVAM EDİYOR

Sanık avukatının duruşmanın kapalı yapılması yönündeki talebin reddine karar verem mahkeme, duruşmaya sanık savunmasıyla devam ediyor.



İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Başak Cengiz'in 9 Kasım 2021 tarihinde yolda yürüdüğü sırada Can Göktuğ Boz'un samuray kılıcıyla saldırması sonucu hayatını kaybettiği anlatıldı.

Sanık Boz'un "tasarlayarak canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi. Ayrıca, "silahla tehdit" ve "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından ise 6 yıla kadar hapsi talep edildi.

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