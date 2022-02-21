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Genç müzisyen Hakan Özgünlü “Clarinet Love” adlı teklisiyle listeleri alt üst etti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.02.2022
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Genç müzisyen Hakan Özgünlü “Clarinet Love” adlı teklisiyle listeleri alt üst etti

Müzik dünyasına hızlı bir giriş yapan Hakan Özgünlü “Clarinet Love” adlı teklisiyle listeleri alt üst etmeyi başardı.

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