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Ünlü Kuaför Kadir Alkan Metaverse dünyasında sanal dükkan açmaya hazırlanıyor

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.02.2022 Güncelleme Tarihi: 14.02.2022
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Ünlü Kuaför Kadir Alkan Metaverse dünyasında sanal dükkan açmaya hazırlanıyor

Ünlü Kuaför Kadir Alkan; “Metaverse dünyası Decentraland'de sanal dükkanını açmak üzere olan dünyadaki ilk kuaförüm. Fakat bu evreni de geleceği de metriklerini de anlıyoruz ve bir yandan öğreniyoruz. Bu yüzden bu yaptığımız meta evren atılımı aslında yapmayı planladığımız ya da yapmamız gereken gelecek planlarımızın belki de sadece %1'i” dedi.

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