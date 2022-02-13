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Bellona Yatak ile tüm Türkiye’ye bi’zindelik bi’rahatlık

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.02.2022
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Bellona Yatak ile tüm Türkiye’ye bi’zindelik bi’rahatlık

Ev modasında farklı tasarımları, çeşitliliği ve fonksiyonelliği ile tüketicilerine her zaman zevkli alternatifler sunan Bellona, uyku sağlığı ve uyku kalitesini ön planda tuttuğu B Sleep Uyku teknolojilerini Bellona ve Bellona yatak mağazalarında tüketicilerin beğenisine sunuyor.

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