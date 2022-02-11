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Ünlü Doktor Nazlı Korkmaz Laparoskopi yönteminin neden tercih edildiğini detaylarıyla anlattı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.02.2022
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Ünlü Doktor Nazlı Korkmaz Laparoskopi yönteminin neden tercih edildiğini detaylarıyla anlattı

Ünlü Doktor Nazlı Korkmaz; ‘’Laparoskopi (kapalı ameliyat tekniği) jinekolojide kullanılan alternatif bir cerrahi işlemlerdir. Özellikle laparoskopide kadınların karın bölgesinde bakmak için küçük bir delikten sokulan bir kamera ile gözlem yapılır. Karın içerisinde endoskop için trocar göbek deliğine yerleştirilir. Bu trocar ile birlikte endoskop batın içine ilerletilerek. Oluşacak görüntü bir ekrana yansıtılarak gözlem sağlanır’’ dedi.

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