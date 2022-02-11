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Son dakika | İstanbul Güngören'de korkutan yangın! Patlamalar meydana geldi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.02.2022 Güncelleme Tarihi: 11.02.2022
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Son dakika | İstanbul Güngören’de korkutan yangın! Patlamalar meydana geldi

Son dakika haberi...Güngören Sanayi Mahallesi'nde bir boya imalathanesinde yangın çıktı. Yangın nedeniyle kimyasal malzemelerde zaman zaman patlamalar yaşanırken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

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