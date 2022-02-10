Son dakika: Hepsi çürümeye terk edildi! Aralarında milyonluk araçlar var

Siirt'te aralarında lüks otomobillerin ve kamyonların da bulunduğu milyonluk araçlar, çürümeye terk edildi. Hacizli, kusurlu, eksik evrak, kredi, vergi borçları sebebiyle yediemin otoparkına çekilen ve toplam değerleri yaklaşık 10 milyon TL'nin üzerinde olan 100 araç, sahiplerinin kendilerini almasını bekliyor.