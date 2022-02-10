Son dakika: Hepsi çürümeye terk edildi! Aralarında milyonluk araçlar var
Son dakika haberine göre Siirt’te, çeşitli nedenlerle yediemin otoparkına çekilen ve toplam değerleri 10 milyon TL’nin üzerinde olan 100 araç çürümeye terk edildi. Araçların sahipleri tarafından teslim alınması halinde milli servet heba olacak.
Siirt'te aralarında lüks otomobillerin ve kamyonların da bulunduğu milyonluk araçlar, çürümeye terk edildi. Hacizli, kusurlu, eksik evrak, kredi, vergi borçları sebebiyle yediemin otoparkına çekilen ve toplam değerleri yaklaşık 10 milyon TL'nin üzerinde olan 100 araç, sahiplerinin kendilerini almasını bekliyor.
Yediemin Sahibi İrfan Paşalı, depoda bulunan servet değerindeki araçların gün geçtikçe çürümeye yüz tuttuğunu söyledi.
Çürümeye terk edilmiş araçların sahipleri tarafından teslim alınması halinde milli servetin heba olmayacağını belirten Paşalı, "2008 yılından beri Siirt yediemin otoparkını işletmekteyiz. Vatandaşlarımızdan tek isteğimiz var, vergilerini ödeyip, hacizlerini kaldırıp gelip araçlarını buradan alsınlar.
Otoparkımızda yaklaşık 100 araç var. Bunların mali değeri 10 milyon TL'nin üzerindedir.
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