BioNTech 4. doz var mı? Türkiye'de 4. doz aşı ne zaman? Kimler 4. doz aşı randevusı alabilir? Hangi aşı yapılıyor?
BioNTech 4. doz var mı? Kovid-19 ile mücadelede aşılama sürecinin önemi oldukça büyük. Bu zamana kadar üç doz aşı olan vatandaşlar, dördüncü doz aşının olup olmayacağını araştırıyordu. Konu hakkında açıklama geldi. Dördüncü doz aşı ile ilgili son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, BioNTech 4. doz var mı? Türkiye'de 4. doz aşı ne zaman? Kimler 4. doz aşı randevusı alabilir? Hangi aşı yapılıyor? İşte cevaplar...
BioNTech 4. doz var mı? Türkiye'de 1., 2,. ve 3. doz toplamı 143 milyon 478 bin 985'e ulaştı. Bu zamana kadar 1. doz uygulanan aşı 57 milyon 528 bin 865, 2. doz uygulanan aşı 52 milyon 566 bin 932, 3. doz uygulanan aşı ise 25 milyon 886 bin 830 olarak açıklandı. Üç doz aşı olan vatandaşlar şimdi de dördüncü doz aşının olup olmayacağını araştırmaya başladı. Peki, BioNTech 4. doz var mı? Türkiye'de 4. doz aşı ne zaman? Kimler 4. doz aşı randevusı alabilir? Hangi aşı yapılıyor? İşte haberin detayları...
4. DOZ AŞI NE ZAMAN?
BioNTech 4. doz aşı randevuları MHRS üzerinden alınmaya başlandı. BioNTech 3. doz aşı ikinci aşının üzerinden 3 ay geçtikten sonra uygulanıyor. Yani üç ay önce üçüncü doz aşısını olanlar MHRS üzerinden 4. doz aşı randevusu alabilecekler.
MHRS İLE AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?
* Kovid-19 aşı randevusu alabilmek için öncelikle Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nin (MHRS) resmi internet adresini açın.
* Açılan sayfada e-Devlet ile giriş yapabileceğiniz butona tıklayın ya da üye olduktan sonra siteye giriş yapın.
* Daha sonra açılan ekranın sol tarafında gri renkli kutucukta yer alan "Aşı Randevusu Al" butonuna tıklayın.
* "Genel Arama" seçeneğini işaretleyin.
* "Covid-19 Aşı" seçeneğini işaretleyin.
YERLİ AŞI TURKOVAC'IN YENİ SERİLERİNİN SEVKİYATI BAŞLADI
Yerli Kovid-19 aşısı TURKOVAC'ın yeni serilerinin Türkiye'deki şehir hastanelerine sevkiyatı başladı.
Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Aşı ve İlaç Deposundaki aşılar, dün öğleden sonra tırlara yüklenerek kara yoluyla şehir hastanelerine gönderildi.
Aşıların bulunduğu Pursaklar'daki depoda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ankara İl Sağlık Müdürlüğü soğuk zincir sorumlusu Cengiz Koz, TURKOVAC'ın ikinci teslimatını yapmaya başladıklarını söyledi.
Aşının üretildiği fabrikadan depoya kadar sürecinin incelendiğini belirten Koz, depoya gelen aşıların soğuk zincir kartlarına bakıldığını ifade etti.
Karekodlama işleminden sonra stok kaydını girdiklerini dile getiren Koz, "İlk sevkiyatımızı Ankara İl Sağlık Müdürlüğüne yaptık, oradan da Ankara Şehir Hastanesine teslim edilecek." diye konuştu.
Aşıların 2-8 derecede muhafaza edilmesi gerektiğini bildiren Koz, aşıların 81 ile kamyon ve tırlarla ulaştırıldıktan sonra soğuk zincir araçlarıyla hastanelere sevk edildiğini kaydetti.
TURKOVAC'IN YENİ SERİLERİ ANKARA ŞEHİR HASTANESİNE TESLİM EDİLDİ
Ankara'da kullanılacak aşılar da ana depodan sağlık personeli eşliğinde Yenimahalle'deki Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğü Aşı ve Antiserum Dağıtım Merkezine getirildi.
Burada açıklama yapan İl Sağlık Müdürlüğü soğuk zincir sorumlusu Hülya Yılmaz, aşı takip sisteminden, aşıları teslim aldıklarına dair işlem yaptıklarını aktardı.
Aşıların 2-8 derecedeki depolara yerleştirildiğini belirten Yılmaz, aşıları sağlık personeli eşliğinde soğuk zincirini kırmadan Ankara Şehir Hastanesine ulaştırdıklarını söyledi.
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