BioNTech 4. doz var mı? Türkiye'de 1., 2,. ve 3. doz toplamı 143 milyon 478 bin 985'e ulaştı. Bu zamana kadar 1. doz uygulanan aşı 57 milyon 528 bin 865, 2. doz uygulanan aşı 52 milyon 566 bin 932, 3. doz uygulanan aşı ise 25 milyon 886 bin 830 olarak açıklandı. Üç doz aşı olan vatandaşlar şimdi de dördüncü doz aşının olup olmayacağını araştırmaya başladı. Peki, BioNTech 4. doz var mı? Türkiye'de 4. doz aşı ne zaman? Kimler 4. doz aşı randevusı alabilir? Hangi aşı yapılıyor? İşte haberin detayları...

4. DOZ AŞI NE ZAMAN?

BioNTech 4. doz aşı randevuları MHRS üzerinden alınmaya başlandı. BioNTech 3. doz aşı ikinci aşının üzerinden 3 ay geçtikten sonra uygulanıyor. Yani üç ay önce üçüncü doz aşısını olanlar MHRS üzerinden 4. doz aşı randevusu alabilecekler.