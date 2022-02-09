09 Şubat 2022, Çarşamba
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Shallwego EMITT Fuarı’da yerini aldı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.02.2022
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Shallwego EMITT Fuarı’da yerini aldı

ACY Şirketler Grubu’nun turizm sektöründe faaliyet gösteren markası Shallwego, 9 – 12 Şubat 2022 tarihleri arasında düzenlenen EMITT Fuarı’da yerini aldı.

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