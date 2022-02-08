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Yazar Deniz Erkin Purut: Benim besin kaynağım acının kendisidir

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.02.2022
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Yazar Deniz Erkin Purut: Benim besin kaynağım acının kendisidir

Sesim ol İstismarla Mücadele ve İyileştirme Derneğinin Başkanı Yazar Deniz Erkin Purut, genelde acıdan beslendiğini ve yazdıklarının da çok iç açıcı şeyler olmadığını söyledi. Yaşananları yüzeysel değil daha da derinden inceleyin mesajını da vurgulamaktan kaçınmayan yazar Purut:

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