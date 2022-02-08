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Son dakika: BUDO ve İDO'dan sefer iptalleri

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.02.2022
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Son dakika: BUDO ve İDO’dan sefer iptalleri

Son dakika haberine göre İDO ve BUDO'nun bugün yapacakları bazı seferlerinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği duyuruldu. İşte o seferler...

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