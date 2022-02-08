Küçükçekmece’de İSKİ yine mağdur etti! Kamyonet toprakla doldurulan çukura girdi
İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinde, İSKİ'ye bağlı ekiplerin gerçekleştirdiği çalışmanın akabinde üstü toprakla doldurulan yere kamyonet saplandı. Kaza sonucunda kimse yaralanmazken kamyonette hasar oluştu.
Olay, saat 11.00 sularında İstanbul'un Küçükçekmece ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşandı.
İSKİ EKİPLERİ ÇUKUR KAZIP TOPRAKLA DOLDURDU
Edinilen bilgiye göre, kamyonetiyle iş yerine giden sürücü Özmen Develioğlu, park halindeki araca çarpmamak için sağa kırdı.
KAMYONET SAPLANDI
Develioğlu, İSKİ'ye bağlı ekiplerin kazıp, üzerini toprakla kapattığı yere saplandı. Neye uğradığına şaşıran Develioğlu, hemen dışarı çıktı. Sürücü Develioğlu, kazayı yara almadan atlatırken, aracında hasar oluştu. Araç nedeniyle sokak bir süre araç trafiğine kapandı. Çukura saplanan kamyonet sürücü ve arkadaşları tarafından kurtarıldı.
"MAĞDURUM NE YAPMAM LAZIM"
Çalışmanın yarım bırakılmasına tepki gösteren sürücü Özmen Develioğlu, "Dükkanımdan diğer dükkanıma gitmekteydim, sol tarafımda araba vardı, geçecek yol yoktu. Sağ tarafıma kırdım, çukurun üstünü kumla, çamurla doldurmuşlar, arabam çukura düştü. Ben mağdurum ne yapmam lazım. Şuan işe gidemiyorum" diye konuştu.
"AKŞAMA KADAR ÇALIŞTILAR AMA HİÇBİR ŞEY YAPTIKLARI YOK"
Öte yandan kazı çalışmasının yarım bırakılmasına tepki gösteren mahalle sakini kadın, "Dün kazıldı, akşama kadar çalıştılar ama hiçbir şey yaptıkları yok. 3-4 kişi vardı, ben bilmiyorum. Geçememiş, sabah çok arabalar arka arkaya geçememiş. Öyle de olmaz ki" dedi.
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