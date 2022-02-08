İstanbul'da parolalı şebeke yakayı ele verdi! Dolandırıcılığın şifresi: Zeytin-peynir!
İstanbul'da bir dolandırıcı şebekesi 79 yaşındaki Mediha Ernst'in bankadaki paralarına göz dikti. Telefonda kendilerini polis olarak tanıtan şebeke, İstanbul'da 79 yaşındaki Mediha Ernst'ı 600 bin lira dolandırdı. Harekete geçen emniyet ekipleri şebekeyi çökertti.
Telefonda kendilerini polis olarak tanıtan şebeke, İstanbul'da 79 yaşındaki Mediha Ernst'ı 600 bin lira dolandırdı. Dolandırıcılar, Ernst'a "Sizin bir dublörünüz var. Banka hesabınızdan 600 bin lira çekmek istedi ancak Merkez Bankası engelledi" dedi. Yaşlı kadın, parayı güvende tutmak için bankadan çekip polis sandığı dolandırıcılara verdi.
Telefondaki dolandırıcı, parayı almaya gelen kişiyi tanıması için bu kişinin parola olarak "zeytin" diyeceğini, kendisinin de "peynir" diye cevap vermesi gerektiğini söyledi. Dolandırıcıların her dediğini yapan yaşlı kadını şebekenin elinden polis kurtardı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, 3 şüpheliden 2'si tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İstanbul, Beşiktaş'ta Mediha Ernst'ı telefonla arayan dolandırıcı, kendisini "Kartal Adalet Sarayında dosya Amiri Polis Volkan Eroğlu" olarak tanıttı. Dolandırıcı, Ernst'a "Ev telefonunuzun faturasında fiyat artışı oldu mu" diye sordu. Ernst bankaya otomatik ödeme talimatı verdiği için bilmediğini söyledi. Daha sonra baktığında ise faturasında herhangi bir artış olmadığını gördü.
"DUBLÖRÜNÜZ VAR"
Dolandırıcı ise "Sizin bir dublörünüz var, telefonunuzu o kullanıyor. Dublörünüz sizin adınıza işlemler yapıyor. Mesela araba kiralamış. Merkez Bankası hesaplanızı bloke edecek. Dublörünüz banka hesabınızdan 600 bin lira çekmek istedi ancak Merkez Bankası bunu gördü, işlemi engelledi" dedi ve bu parayı banka hesabından çekmesini istedi.
PARALARIN FOTOĞRAFINI ÇEKİP GÖNDERDİ
Dolandırıcıların dediğini yapan kadın, parayı bankadan çekti. Paraların ve dekontun fotoğrafını da çekip, polis sandığı dolandırıcıya gönderdi. Dolandırıcı ise paraları seri numaralarını kontrol etmek için alacaklarını, daha sonra kendisine iade edeceklerini söyledi. Yaşlı kadına oturduğu sitenin karşısındaki ATM cihazının önüne geçmesini söyleyen dolandırıcı, parayı almaya gelen kişiyi parola ile tanıyacağını belirtti. Parayı alacak kişinin parola olarak "zeytin" diyeceğini, kendisinin de "peynir" diye karşılık vermesi gerektiğini vurguladı.
PAROLAYI SÖYLEYİP PARAYI VERDİ
Dolandırıcı, "Paraları çantaya koyun, çanta sol elinizde, telefonunuz ise sağ elinizde açık kalsın" dedi. Verilen talimata uyan kadın, paralarla birlikte denilen yere geçip beklemeye başladı. Kadının yanına gelen bir kişi, "zeytin" diyerek kendisini tanıttı. Kadın da "peynir" diye cevap verdikten sonra para dolu çantayı dolandırıcıya verdi. Telefonu kapatmadan evine dönen kadının kapı zili çalındı. Dolandırıcı, kapıya gelenlere bilgi vermemesini istedi. Ancak kadın kapıda sitenin güvenlik görevlisi olduğunu görünce kapıyı açtı.
PARALARLA BİRLİKTE YAKALANDILAR
Güvenlik görevlisi ile birlikte gelen kişi, kendisinin gerçek polis olduğunu, bir süredir takip ettikleri dolandırıcıları yakaladıklarını, dolandırıcıya verdiği paranın da karakolda, güvende olduğunu anlattı. Sivil polisle birlikte karakola giden yaşlı kadın, dolandırıcılardan şikayetçi oldu. Yakalanan 3 şüpheli adliyeye çıkarıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı şüphelilerin "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklanmasını talep etti. Sulh Ceza Hakimliği şüphelilerden 2'sinin tutuklanmasına, 1'inin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.
DOLANDIRICI EMEKLİ ÖĞRETMEN
Mağdurlardan parayı parola ile teslim alan tutuklu Ali Koca'nın emekli öğretmen olduğu ortaya çıktı. Etiler'de 65 yaşındaki Ömer Erdal Mertan da aynı şebekeye 27 bin 100 dolar kaptırmıştı. Dolandırıcılar, Mertan'a aralarında bir parola belirleyeceklerini, telefonda ve yüz yüze yapacakları görüşmelerde bu parola sayesinde birbirlerini tanıyacaklarını söylemişti. Parayı almaya giden Ali Koca daha önce aralarında belirledikleri şekilde "Sarı Saçlım" diyerek parolayı söylemiş, yaşlı adam da "Mavi Gözlüm" diye parolayı onaylamış ve parayı teslim etmişti. Polis ekipleri parolalı şebekenin mağdur ettiği son iki kişinin toplamda yaklaşık bir milyon lira tutan paralarını iade etti.
DOLANDIRICILARA DİKKAT!
Telefonda kendilerini polis, asker, savcı, hakim veya istihbarat görevlisi olarak tanıtan dolandırıcılara karşı dikkatli olunması konusunda her fırsatta uyarı yapılıyor. Buna rağmen bu olayların önlenemediğini belirten yetkililer, devlet görevlilerinin vatandaştan para istemeyeceğini, bu şekilde para istenmesi halinde güvenlik güçlerine başvurulması gerektiğini vurguluyor.
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