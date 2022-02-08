İstanbul’da parolalı şebeke yakayı ele verdi! Dolandırıcılığın şifresi: Zeytin-peynir!

Telefonda kendilerini polis olarak tanıtan şebeke, İstanbul'da 79 yaşındaki Mediha Ernst'ı 600 bin lira dolandırdı. Dolandırıcılar, Ernst'a "Sizin bir dublörünüz var. Banka hesabınızdan 600 bin lira çekmek istedi ancak Merkez Bankası engelledi" dedi. Yaşlı kadın, parayı güvende tutmak için bankadan çekip polis sandığı dolandırıcılara verdi.

Telefondaki dolandırıcı, parayı almaya gelen kişiyi tanıması için bu kişinin parola olarak "zeytin" diyeceğini, kendisinin de "peynir" diye cevap vermesi gerektiğini söyledi. Dolandırıcıların her dediğini yapan yaşlı kadını şebekenin elinden polis kurtardı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, 3 şüpheliden 2'si tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.