Evinin kirasını isteyen kadın kabusu yaşadı! 16 kişi evini bastı, tehditler savurdu en sonunda da…
Erzurum’un Palandöken ilçesinde evinin kirasını isteyen genç kadına kiracılarının yakınları saldırdı. İçlerinde kadınlarında olduğu 16 saldırgan şahıs, genç kadının kapısını ve camlarının kırarak ölümle tehdit ettiler. Talihsiz kadının yaşadıkları bununla kalmadı. Evi saldırıdan sonraki gün soyuldu. İşte şaşkına çeviren olayı detayları...
Edinilen bilgilere göre, olay, Erzurum'un Palandöken ilçesine bağlı Yunusemre Mahallesinde yaşandı. Reklamcılık yapan 36 yaşındaki Sedriye Sağlam oturduğu evinin yan dairesini evli bir çifte kiraya verdi.
2 AYLIK KİRASINI ALAMADI
Kiracısının eşini darp etmesi üzerine tutuklanması ve kadının ise sığınma evine gitmesi sonucu evi boş kalan Sağlam, 2 ay evinin kirasını alamadı. Olayın ardından kiracılarının yakınları kapının kilidini değiştirmek için eve geldi. Sedriye Sağlam kiracılarının yakınlarından 2 aylık kiranın ödenmediğini söyleyerek evinin parasını istedi.
İddiaya göre, aralarında kadınlarında bulunduğu 16 kişi Sedriye Sağlam'ın oturduğu evinin kapısını ve penceresini kırdı. Saldırganlar dışarıda hakaretler ederek Sağlam'ın evinin camına taşlarla saldırdı.
"8 KİŞİ KAPIMI KIRMAYA ÇALIŞIRKEN, 8 KİŞİ DE PENCERELERİMİ KIRMAYA BAŞLADILAR"
Evde tek yaşayan 36 yaşında ki Sedriye Sağlam, "Kiracımız eşini darp ettiği için ceza evinde, kadın ise sığınma evinde. 2 aydır kirayı alamadığımız ve evin geleceğinin ne olacağını bilemediğimiz için evin kilidini değiştirmeye gelen kiracının akrabalarını gördüm. Evin sonu ne olacak diye sordum bunu söylediğim için tehdit edere saldırmaya başladılar. Video çekmeye başladığımda sakinleşerek kontratı istediler. Ben de videoyu kapatarak babamı aradım, telefonla konuştuğum esnada adam kapıma saldırdı. Hakaret ederek saldırınca kapıyı yüzlerini kapayıp polisi aradım. Polisi aradığımı duyunca çıkıp gidince ben de polise gelmenize gerek yok dedim. Sonra uyumaya gidince 8 kişi kapımı kırmaya çalışırken, 8 kişi de pencerelerimi kırmaya başladılar. Ben video çekerken kapımı kırmaya devam ettiler. Hakaret ve tehdit ettiler" dedi.
"CAN VE MAL GÜVENLİĞİ TEHDİDİM VAR"
Saldırıdan sonra ki gün evinin soyulduğunu ifade eden Sağlam, "Emeğimi çaldılar. Kendime iş kurmak diye bir hayalim vardı. Tam dükkan parasını hazırlamışken benim evimden stüdyo malzemelerimi çaldılar. Can ve mal güvenliği tehdidim var. Sürekli soygun oluyor burada" diye konuştu.
"EVİN SONU NE OLACAK DEDİK BAŞIMA GELMEYEN KALMADI"
Sağlam, "Kira istedik, hatta evin sonu ne olacak dedik başıma gelmeyen kalmadı. Dehşeti yaşadım yarısından fazlası kadındı. Kadının kadına olan şiddetine karşıyım, onlar bana şiddet uygulasalar da karakolda şikayetimi geri aldım. Ama evim soyulunca tekrardan şikayetçi oldum. Çünkü beni sokakta görünce öldüreceklerini, yolda görünce sana neler yapacağız diye tehdit ettiler" ifadelerini kullandı.
"AL SEÇ YAPARAK HIRSIZLIK YAPMIŞLAR"
80 bin TL'lik bir zararının olduğunu söyleyen Sağlam, "Bilgisayarlarım, kamera, fotoğraf makinası, lenslerim, tabletlerim, telefonlarım, gözlüklerim gitti. Evde resmen al seç yapmışlar. O kadar rahat bir hırsızlık yapmışlar ki masanın üzerinde mandalinam vardı onu bile yediklerinden şüpheliyim. Motor kaskım vardı kötüsünü bırakıp iyi olan kaskımı almışlar. Hırsızlar al seç yaparak hırsızlık yapmışlar" açıklamalarında bulundu.
Reklamcı olarak çalışan ve tek hayalinin iş yeri açmak olduğunu söyleyen Sağlam, hayallerini çalan hırsızların yakalanmasını istedi.
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