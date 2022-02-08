Evinin kirasını isteyen kadın kabusu yaşadı! 16 kişi evini bastı, tehditler savurdu en sonunda da…





"EVİN SONU NE OLACAK DEDİK BAŞIMA GELMEYEN KALMADI"

Sağlam, "Kira istedik, hatta evin sonu ne olacak dedik başıma gelmeyen kalmadı. Dehşeti yaşadım yarısından fazlası kadındı. Kadının kadına olan şiddetine karşıyım, onlar bana şiddet uygulasalar da karakolda şikayetimi geri aldım. Ama evim soyulunca tekrardan şikayetçi oldum. Çünkü beni sokakta görünce öldüreceklerini, yolda görünce sana neler yapacağız diye tehdit ettiler" ifadelerini kullandı.



"AL SEÇ YAPARAK HIRSIZLIK YAPMIŞLAR"

80 bin TL'lik bir zararının olduğunu söyleyen Sağlam, "Bilgisayarlarım, kamera, fotoğraf makinası, lenslerim, tabletlerim, telefonlarım, gözlüklerim gitti. Evde resmen al seç yapmışlar. O kadar rahat bir hırsızlık yapmışlar ki masanın üzerinde mandalinam vardı onu bile yediklerinden şüpheliyim. Motor kaskım vardı kötüsünü bırakıp iyi olan kaskımı almışlar. Hırsızlar al seç yaparak hırsızlık yapmışlar" açıklamalarında bulundu.

Reklamcı olarak çalışan ve tek hayalinin iş yeri açmak olduğunu söyleyen Sağlam, hayallerini çalan hırsızların yakalanmasını istedi.