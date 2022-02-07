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Ayaz Özdemir Kimdir? Aslen Nerelidir?

YAŞAM
Giriş Tarihi: 07.02.2022 Güncelleme Tarihi: 07.02.2022
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Ayaz Özdemir Kimdir? Aslen Nerelidir?

1998 İstanbul doğumlu, 4 Senedir Modellik Yapan Best Model Çekimlerinde Bulunan Ayaz Özdemir Üsküdar Özel Tercih Koleji Mezunu olan sosyal medya fenomeni olan Ayaz Özdemir özellikle İnstagramda uluslararası birçok kişiyle iletişim halinde olup, sosyal medyada moda üzerine, oldukça başarılı çalışmalara imza attı. Ayaz Özdemir’in kendi ağzından yaptığı işleri sıraladı. Ayaz Özdemir Kimdir? Ayaz Özdemir Kaç Yaşında ? Ayaz Özdemir Hayatı?

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