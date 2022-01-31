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Diyetisyen Berna Çoban: Kolajen yenilenmeyi sağlar

YAŞAM
Giriş Tarihi: 31.01.2022
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Diyetisyen Berna Çoban: Kolajen yenilenmeyi sağlar

Cilt bütünlüğünün sağlanması ve bağ dokusu güçlendirmesi bakımından önem taşıyan bir protein çeşidi olan kolajen hakkında sıkça bahsediliyor. Genç ve pürüzsüz bir cilde sahip olmak isteyenlerin ilk aklına gelen besin takviyesi kemik ve kas yapılarında oldukça bol miktarda bulunuyor. Diyetisyen Berna Çoban kolajen desteği ile bilgilendirmeler yaptı.

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