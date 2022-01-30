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İstanbul'da polis minibüsü devrildi! 13 polis yaralandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 30.01.2022 Güncelleme Tarihi: 30.01.2022
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İstanbul’da polis minibüsü devrildi! 13 polis yaralandı

İstanbul'un Çatalca ilçesinde polis minibüsü devrildi. Meydana gelen kazada 2'si ağır 13 polisin yaralandığı açıklandı. Yoğun sis nedeniyle gerçekleşen kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Çatalca'da buzlanma ve yoğun sisten dolayı İstanbul Havaalanı'na polis memurlarını taşıyan minibüs devrildi.

Kazada minibüs şoförü yaralanmazken 13 polis memuru yaralandı.

Polis memurlarından 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza, saat 08:00 sıralarında Çatalca-Arnavutköy yolu Örcünlü mevkiinde meydana geldi. İstanbul Havaalanı'na polis memurlarını taşıyan minibüs buzlanma ve yoğun sisten dolayı devrildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada 13 polis memuru yaralandı.

Yaralılar çevredeki hastanelere sevk edilirken polislerden 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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