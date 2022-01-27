Fikret Orman Şafak ile Mahmutyazıcıoğlu birlikte miydi? İşte Mahmutyazıcıoğlu Beşiktaş için son sözleri
Beşiktaş'ın eski Başkanı Fikret Orman, silahlı saldırıyla öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu hakkında konuştu. Mahmutyazıcıoğlu ile birlikte akşam yemeği yediğini belirten Orman, "Kızımı beklediğim için erken ayrıldım. Kardeşim gibiydi" dedi. Bir dönem Beşiktaş'ta yöneticilik yapan Mahmutyazıcıoğlu'nun son sözleri de ortaya çıtkı. Mahmutyazıcıoğlu, 4 büyük camiayı hakemlere karşı birlik olmaya davet etmiş.
Beşiktaş eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu gece saatlerinde Bakırköy'de bir balıkçı restoranında kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırıya uğradı. Saldırı sonrası hastaneye kaldırılan Şafak Mahmutyazıcıoğlu yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Mahmutyazıcıoğlu'nun kısa bir süre önce Beşiktaşla ilgili bir programa katılmıştı. Bir dönem Beşiktaş'ta yöneticilik yapan Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 21 Ocak 2022 tarihinde TGRT Haber'e şu açıklamaları yapmıştı.
İşte Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun Beşiktaş'la ilgili son sözleri;
"Önder hocayla takım şuan iyi gidiyor. Tabii geçen yılki havasında olmamasının asıl sebebi, ligde bu şekilde olabilir. Sürekli, standart başarı mümkün değil futbolda. Başarısızlıkla birlikte maalesef ülkemizde futbol nankör. Biraz işler kötü gidince hemen hoca değişikliği geliyor. Şuanda daha değişik bir havaya girdi Beşiktaş. Gençlerle, öz kaynak düzenine dönerek daha farklı bir hava yaratıldı. Başarılı da gidiyor Önder Hoca. Tabii bu ne kadar sürer, daimi olur mu bilemem. Başarıdan bahsetmek için süreklilik arz etmesi lazım. Şimdi iyi oynuyor Beşiktaş. İyi oynuyor, çünkü yeniden kaybolan takım olgusu geri geldi. Genel olarak baktığımızda, ligin kalitesindeki düşüşü hakemlerin performansındaki düşüşe bağlıyorum. En büyük etken bu. Hakemlerin oyunda büyük etkisi var. Düdük çaldığında oyuncuları etkiliyor. Biz yönetici olarak penaltı mı değil mi diye bakıyoruz. Hakemler bizim görmediğimiz, oyuncunun gördüğü 1-2 tane hatayı yapınca futbolcuların motivasyonu düşüyor. Bunu biz futbolcularla hep konuşuyorduk. Futbolcu bakıyor, yönetimde bir adaletsizlik var. Skora olan inancını da yitiriyor. Bu kez motivasyonunu da yitiriyor. Özellikle yabancı futbolcularda bunu görüyoruz. Bana ilk kez Pepe anlatmıştı. Pepe: 'Biz bu hakemlerle bu ligde şampiyon olamayız' demişti. Bunu bana sezonun ortasında demişti. Biz o sene o kadroyla kesin şampiyon oluruz demiştik. Sadece biz değil herkesin söylediği bir şeydi. Mart'ta Nisan'da şampiyonluğu ilan ederiz demiştik. Pepe, '30 dakikada bir karar veriyorlar ve tüm takım düşüyor' demişti. Bize siz yönetici olarak bu hakemlere müdahale etmeye çalışın demişti, biz de etmeye çalıştık ama nereye kadar edebilirdik. Şu günlerde 4 büyüklerin kalıp kalmadığı tartışılırken, taraftar camia olarak tartışılmaz artık bu kulüpler. Özellikle bu 4 büyüklerin kendilerine karşı yapılan hatalardan sonra birlikte hareket edip dur demeleri lazım. Bugün adaletsiz bana yarın sana."
Gece yarısı bir balıkçı restoranında silahlı saldırı sonrasında hayatını kaybeden Şafak Mahmutyazıcıoğlu son sözleri bu şekildeydi.
FİKRET ORMAN DA ORADA MIYDI?
Beşiktaş eski başkanı Fikret Orman, 'Kardeşim' dediği Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili Serdar Sarıdağ'a özel açıklamalarda bulundu.
"18.00'DE YANINA GİTTİM"
Beşiktaş eski Başkanı Fikret Orman, "Kardeşimi kaybettim! Benim çok sevdiğim bir insandı. Kardeşim gibiydi. Hala olayın şokundayım. Çok üzgünüm. Saldırı gece yarısı 00:00'da gerçekleşmiş. Ben saat 18:00'de yanına gittim 20:00'de oradan ayrıldım. Öncesinde beni aradı, ABD'ye gitmeden önce 'gel bir yemek yiyelim' dedi. Ben de o yüzden gitmiştim. Kızım beklediği için yemekten erken ayrıldım. Sonra gece haberi duydum, inanamadım. Allah ailesine, sevdiklerine sabır versin. Tüm Beşiktaşlıların başı sağ olsun." açıklamalarında bulundu.
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