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İstanbul Kağıthane'de feci ölüm! Üniversite öğrencisi 3.kattan düşerek hayatını kaybetti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.01.2022 Güncelleme Tarihi: 24.01.2022
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İstanbul Kağıthane’de feci ölüm! Üniversite öğrencisi 3.kattan düşerek hayatını kaybetti

Kağıthane'de ailesiyle yaşayan 22 yaşındaki üniversite öğrencisi M.S. 5 katlı binanın 3. katından henüz belirlenemeyen bir şekilde düşerek hayatını kaybetti.

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