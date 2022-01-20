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Son dakika: Kartal'da aile sağlığı merkezinde hemşireye silahlı saldırı! Acı haber geldi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.01.2022 Güncelleme Tarihi: 20.01.2022
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Son dakika: Kartal’da aile sağlığı merkezinde hemşireye silahlı saldırı! Acı haber geldi

Son dakika haberine göre İstanbul Kartal'da aile sağlığı merkezinde hemşire Ömür Erez (33) silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.edildi. İl dışından geldiği belirtilen saldırganın daha önce hemşireyi rahatsız ettiği tespit edildi. Polisin kaçan saldırganı yakalamak için çalışması sürüyor.

Olay saat 14.00 sıralarında Kartal 10 Numaralı Aile Sağlığı Merkezi'nde meydana geldi. Silahı ile içeriye giren Rahmi Uygun (39), Ömür Erez ile tartıştıktan başına ateş ateş etti. Ömür Erez ağır yaralanırken 20 suç kaydı bulunduğu belirtilen Rahmi Uygun kaçarak uzaklaştı.

ACI HABER GELDİ
Hemşireye ilk müdahale sağlık merkezinde yapıldı. Hemşire Ömür Erez daha sonra ambulansla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Erez hayatını kaybetti.


DAHA ÖNCE RAHATSIZ ETMİŞ
Olay yerine gelen polis, emniyet şeridi çekerek inceleme yaptı. İl dışından geldiği belirtilen saldırganın daha önce hemşireyi rahatsız ettiği tespit edildi.

SALDIRGAN ARANIYOR
Polisin kaçan saldırganı yakalamak için çalışması sürüyor.



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