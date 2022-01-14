Arzu Yiğit'in organları 3 hastaya can oldu! Rahat uyu annem
Beyin kanaması geçiren Arzu Yiğit Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kocaeli'de yaşayan Yiğit'in bağışlanan organları 3 hastaya can oldu. Çiğdem Avcı “Önce organ bağışına karşı çıktık ama sonra ‘Annem de umut olmak isterdi’ diye düşünüp bağışa karar verdik” diye konuştu
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde yaşayan Arzu Yiğit, 29 Aralık'ta fenalaşarak Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Beyin kanaması geçirdiği tespit edilen Yiğit, entübe edildi. Ancak önceki gece beyin ölümü gerçekleşti.
Ailesi, doktorların da önerisiyle organlarını bağışlama kararı aldı. 45 yaşındaki Yiğit'in kalbi Ankara Şehir Hastanesinde, böbrekleri İstanbul Çapa Tıp Fakültesinde, karaciğeri ise Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesinde organ bağışı bekleyen 3 hastaya nakil için ulaştırıldı.
KALBİ BAŞKASINDA ATIYOR
Annesinin başka bir bedende yaşadığını söyleyen Çiğdem Avcı, "Biz aslında önce geri durduk, organlarını vermek istemedik. Hatta ben 'Organları' denince fenalaşmışım. Ondan sonra büyüklerimiz dediler ki, 'Anneniz ne isterdi? Kendinizi onun yerine koyun da düşünün. Anneniz ne yapmak isterdi?' Benim annem organlarını vermek isterdi.
Umut olmak isterdi. Doğru olanı odur diye düşündük ve organlarını bağışladık. Annem şimdi rahat uyusun. Onun canı başka bir bedende. Belki biz görmüyoruz ama en azından annem yaşıyor. Kalbi başkasında atıyor. Böbreği başkasında çalışıyor" dedi.
Arzu Yiğit'in kız kardeşi Derya Yiğit ise "O hastalar her nefes aldığında ablama 'Allah razı olsun' diyecek ve ablam da rahat olacak. İnsan üzüntüyle düşünemiyor ama organ bağışı ile birine umut olmak çok önemli bir şey" diye konuştu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Snapchat son dakika: Snapchat çöktü mü, mesajlar neden gitmiyor? 14 Ocak Snapchat sorun ne zaman çözülür, düzelir?
- Kurayla 10 bin işçi alınacak! Sağlık Bakanlığı sınavsız personel alımı son dakika! Temizlik, güvenlik ve koruma...
- Yüz yüze eğitime ara verilecek mi? Okullarda yüz yüze eğitim bitiyor mu? MEB SON DAKİKA HABERLER...
- Memur emeklisi zam farkını ne zaman alacak? 2022 SSK, Bağ-Kur emeklisi ve memur zamlı maaşları ne zaman yatar? İşte ödeme tarihleri...
- İlave tediye ödeme tarihleri 2022 açıklandı mı? İlave tediye ödemeleri ne zaman hesaplara yatacak?
- Mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? Mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı mı?
- 30.000, 40.000 ve 60.000 TL'ye kadar düşüş! ÖTV indirimi sonrasında fiyatlar güncellendi! Kalem kalem hesaplandı...
- Van'da okullar tatil mi son dakika? Van'da 14 Ocak yarın okullar tatil olacak mı? Valilik açıklamaları...
- Emekli maaşlarında 1.157 TL artış! Onaylandığı an maaşlara yansıyacak! SSK, SGK, Bağ-Kur'lu yüz binlerce emekli...
- İstanbul 14 Ocak Perşembe kar tatili açıklamaları: İstanbul'da yarın okullar tatil mi? İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Twitter...
- Konya'da yarın okullar tatil mi? 14 Ocak Konya'da okullar tatil olacak mı? Valilik açıklamaları....
- Erzurum'da yarın okullar tatil mi? 14 Ocak Cuma Erzurum'da okullar tatil olacak mı? Erzurum Valisi Okay Memiş açıklamaları...