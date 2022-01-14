Arzu Yiğit’in organları 3 hastaya can oldu! Rahat uyu annem

Umut olmak isterdi. Doğru olanı odur diye düşündük ve organlarını bağışladık. Annem şimdi rahat uyusun. Onun canı başka bir bedende. Belki biz görmüyoruz ama en azından annem yaşıyor. Kalbi başkasında atıyor. Böbreği başkasında çalışıyor" dedi.

Arzu Yiğit'in kız kardeşi Derya Yiğit ise "O hastalar her nefes aldığında ablama 'Allah razı olsun' diyecek ve ablam da rahat olacak. İnsan üzüntüyle düşünemiyor ama organ bağışı ile birine umut olmak çok önemli bir şey" diye konuştu.