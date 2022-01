Oyunlarla dolu babalık davası! Üvey kardeşlerini ve avukatlarını mağdur etti

ÜVEY KARDEŞLERİNİ MAĞDUR ETTİ

Dava devam ederek DNA incelemesi aşamasına gelmişken, Mesut Can Silindir iddiaya göre mirastan pay alınca İsot ailesi ile gizli bir anlaşma yaparak davadan vazgeçti, hem avukatını hem de nüfusta kayıtlı 5 üvey kardeşini mağdur etti. Avukat Varol Turbay da vekalet ücretini tahsil edebilmek için Mesut Can Silindir ile nüfusta görünen 5 kardeşine dava açtı. Üvey olan abla Selvi Silindir (35) de kendilerinden haksız yere vekalet ücreti istendiğini belirterek Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu, Mesut Can Silindir'in öz kardeşi olmadığını söyledi.

"İKİ TARAF İÇİN DE AĞIR MANEVİ YIKIM OLDU"

Mesut Silindir'in nüfusta kız kardeşi olarak görünen ancak üvey olan Selvi Silindir de işadamı Osman İsot'un mezarının açılarak DNA testi yapılmasını istedi. Selvi Silindir şikayet dilekçesinde, "Hayatta olmayan babam Semih Görgün'ün nüfusunda olan Mesut'un biyolojik babası Osman İsot'tur. Üvey kardeşim Mesut'un annesi Candan Şakru ile annem Gülay Silindir'in kasım ayı ortalarında yaptığı telefon konuşmasındaki çelişkili beyanları sonucu gerçeği öğrendim. Bu ailemiz için kabul edilebilecek bir durum değil. İki taraf için de ağır manevi yıkım oldu. Babam Semih Görgün Silindir Mesut'un biyolojik babası değildir. Yok hükmündeki tanımanın iptaline karar verilmesini istiyorum" dedi.

"BİZİMLE BİRLİKTE SGK'YI DA YANILTTI"

Selvi Silindir, "Mesut'un annesi Candan Sakru beni 22 kasımda telefonla aradı. Candan Sakru'nun çelişkili beyanları nedeniyle Osman İsot ile DNA yapılmasını söyledim. Rahmetli babam Mesut ve annesi Candan Sakru annemi terk etti. Babasız büyüdük. Bu durumda Candan hem annemi hem de Osman İsot'u kandırdı. Mesut kardeşim çıkmazsa ona ve annesine tazminat davası açacağım. Bu kişiler bizimle birlikte SGK'yı da yanılttı. Yıllarca haksız maaş alıp devleti de kandırmış oldular. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın bu hukuksuzluğa el atmasını istiyorum" dedi.