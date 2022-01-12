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Sağlıklı gıdanın adresi: BESAŞ

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.01.2022 Güncelleme Tarihi: 12.01.2022
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Sağlıklı gıdanın adresi: BESAŞ

Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BESAŞ, 2021 yılında da süt üreticisi için can simidi olurken, hem unlu mamuller hem de süt ürünlerini en sağlıklı ve ekonomik şartlarda Bursalılarla buluşturdu. Bölge çiftçisinden 2021’de alınan 4,5 milyon litreden fazla süte karşılık yaklaşık 15 milyon TL’ye yakın ödeme yapıldı.

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