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Bağımlılıkla mücadelede yalnız değilsiniz

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.01.2022
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Bağımlılıkla mücadelede yalnız değilsiniz

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 2015 yılında madde bağımlılığı ile mücadele amacıyla kurulan Gençlik ve Aile Destek Merkezi (GADEM), bugüne kadar 2084 bağımlı ile 13 bin 706 görüşme ve bağımlı yakınları ile 9 bin bireysel görüşme gerçekleştirdi. Bugüne kadar 1664 bağımlı tedavileri için AMATEM ve ÇEMATEM’e yönlendirilirken, koruyucu ve önleyici çalışmalar kapsamında şehir genelinde 237 ayrı noktada verilen seminerlerle 15 bin 204 kişiye ulaşıldı.

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