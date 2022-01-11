11 Ocak 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Eğitime kar engeli | Denizli'de 12 Ocak 2022 Çarşamba günü okullar tatil edildi

Son dakika: Eğitime kar engeli | Denizli'de 12 Ocak 2022 Çarşamba günü okullar tatil edildi

YAŞAM AA
Giriş Tarihi: 11.01.2022
ABONE OL
Son dakika: Eğitime kar engeli | Denizli’de 12 Ocak 2022 Çarşamba günü okullar tatil edildi

Denizli'nin Çameli ilçesinde, kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Son dakika gelişmesinin ayrıntıları haberimizde...

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA