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Ünlü Doktor Nazlı Korkmaz Genital Estetik ile ilgili bilinmeyenleri anlattı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.01.2022
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Ünlü Doktor Nazlı Korkmaz Genital Estetik ile ilgili bilinmeyenleri anlattı

Ünlü Doktor Nazlı Korkmaz, Genital bölge problemleri yaşayan yüz binlerce bireyin genelde sessiz kaldığı ve kimseye anlatamadığına değinerek; ‘’Genital bölge ile ilgili yaşanan problemlerin insan psikolojisini derinden etkilediğini belirtmekte yarar var. Toplum olarak utangaç bir toplumuz. Bu sorunu yaşayan birçok hasta doktora gitmeye çekiniyor. Genital estetik bu konuda adeta mucizeler yaratıyor. Genital estetik ile ilgili çekingenliklerinizi bir kenara bırakma vakti çoktan geldi bile’’ diyerek hastalara çağrıda bulundu.

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