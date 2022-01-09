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Uğur İncik kimdir, aslen nereli? Antalya Hakkında Uğur İncik kaç yaşında?

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.01.2022
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Uğur İncik kimdir, aslen nereli? Antalya Hakkında Uğur İncik kaç yaşında?

Uğur İncik, 8 Ekim 1992 yılında Antalya'da doğdu. İlk ve Orta Öğrenimini Antalya'da tamamlayan Uğur İncik, üniversite eğitimini Turizm bölümünde başarıyla tamamlamış olsa da hep internet sektörüne ilgisi vardı. 11 yaşındayken programlama, sosyal medya, web tasarım vb. işlere ilgi duymaya başladı. Ailesinin desteğini hep hisseden Uğur İncik, bu alanda kendisini geliştirmeye her zaman devam etti. Hayatının bir döneminde oyunculuk yaparak kendisinden sıkça söz ettirdi.

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