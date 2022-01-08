Son dakika | Sivas'ta korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var
Son dakika haberi... Sivas’ın İmranlı ilçesi yakınlarında meydana gelen otobüs kazasında ölü ve yaralılar olduğu bildirildi, çok sayıda ambulans olay yerine sevk edildi.
Alınan bilgiye göre, Gaziantep'ten Trabzon'a giden Lüks Kahramanmaraş Turizm firmasına ait 46 KY 500 plakalı yolcu otobüsü, Sivas-Erzincan kara yolu Kemreli köyü yakınlarında, 50 ER 706 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Kazada ilk belirlemelere göre, kamyonette bulunan 2 kişi yaşamını yitirdi, şarampole inen otobüsteki 19 kişi yaralandı.
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