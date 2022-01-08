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Son dakika | Sivas'ta korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.01.2022 Güncelleme Tarihi: 08.01.2022
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Son dakika | Sivas’ta korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var

Son dakika haberi... Sivas’ın İmranlı ilçesi yakınlarında meydana gelen otobüs kazasında ölü ve yaralılar olduğu bildirildi, çok sayıda ambulans olay yerine sevk edildi.

Sivas'ın İmranlı ilçesinde yolcu otobüsü ile kamyonetin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre, 2 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Gaziantep'ten Trabzon'a giden Lüks Kahramanmaraş Turizm firmasına ait 46 KY 500 plakalı yolcu otobüsü, Sivas-Erzincan kara yolu Kemreli köyü yakınlarında, 50 ER 706 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazada ilk belirlemelere göre, kamyonette bulunan 2 kişi yaşamını yitirdi, şarampole inen otobüsteki 19 kişi yaralandı.

İmranlı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan 3'ü Sivas'a sevk edildi.

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