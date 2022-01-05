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Seda Ölmez sporcuların yıldızını parlatacak

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.01.2022 Güncelleme Tarihi: 05.01.2022
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Seda Ölmez sporcuların yıldızını parlatacak

Ankara’da hizmet veren Atlas Yüzme Spor Kulübü’nün kurucusu ve Fenerbahçe Yüzme Okulu’nun işletmecisi Seda Ölmez, 2022 yılıyla birlikte kariyerinde yeni bir sayfa açtı. Başarılı yüzme antrenörü, uzun yıllara dayanan tecrübesiyle artık sporcu danışmanlığı ve menajerliği de yapacak.

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