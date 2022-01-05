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DJ Ender Demir’den yeni yıla yeni single

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.01.2022
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DJ Ender Demir’den yeni yıla yeni single

Albüm ve single çalışmalarıyla müzik dünyasında büyük ses getiren DJ Ender Demir, yeni yıla yeni şarkısıyla iddialı bir başlangıç yapıyor. Hazırlıklarını tamamlayan yetenekli DJ, dinleyicilerini heyecanlandıran çalışmayı çok yakında dijital platformlarda yayınlayacak.

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