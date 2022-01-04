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İş insanı Mustafa Öztürk: Kıbrıs yeniden cazibe merkezi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.01.2022
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İş insanı Mustafa Öztürk: Kıbrıs yeniden cazibe merkezi

KKTC’de gerçekleştirdiği yatırımlarla iş dünyasında adından söz ettirmeyi başaran ünlü girişimci ve iş insanı Mustafa Öztürk, Outwork Alternative Media & Event Company şirketinin kurucusu. Aynı zamanda KKTC’nin Girne kentinde 2 adet eğlence mekânın işletmeciliği sürdüren başarılı girişimci Mustafa Öztürk, KKTC’nin dünyada sahip olduğu konum hakkında değerlendirmelerde bulundu.

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