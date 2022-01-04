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Başkent’te dehşete düşüren olay! Yaşlı kadının evine gittiklerine şoke oldular: Hepsini saksılara saklamış

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 04.01.2022 Güncelleme Tarihi: 04.01.2022
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Başkent’te dehşete düşüren olay! Yaşlı kadının evine gittiklerine şoke oldular: Hepsini saksılara saklamış

Başkent Ankara'da hayvanseverler Tuğba Zümbül ile Kübra Çıkma'nın ziyarete gittiği Harika T.'nin evinde pek çok kedi ve köpeğin bakımsızlıktan rahatsızlandığı, bazılarının öldüğü tespit edildi. Harika T.'yi görmeye giden Çıkma, "Teyze durumunun çok kötü olduğunu ve evinde 20-30 tane kedi ve köpeğinin olduğunu söyledi. 'Ölen kedi ve köpeklerim çok oluyor. Onları da bahçedeki saksılara gömüyorum' dedi. “ ifadelerini kullandı.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Yukarı Yahyalar Mahallesi'nde, sokak hayvanlarına bakan hayvanseverler Tuğba Zümbül ile Kübra Çıkma, evinde hayvan besleyen Harika T.'yi, bir ihtiyacı olup bakmak için ziyaret etti.

Fakat 2 arkadaş, çöp evde çok sayıda kedi ve köpeğin bakımsızlıktan hastalandığını, bir takımının öldüğünü görünce, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekiplerine durumu ihbar etti.

ÖLEN KÖPEKLERİ SAKSIYA GÖMMÜŞ

Gelen ekiler, polis eşliğinde evde inceleme yaptı. Evde çok sayıda hayvanın hastalandığı, bazılarının öldüğü belirlendi. Harika T.'nin, ölen köpeklerden bir kısmını evin bahçesindeki saksılara koyup, üzerini toprak ve taşla kapattığı ileri sürüldü.

EVDE BAKIMSIZ KALAN HEMEN HEMEN 20 HAYVANA EL KONULDU

Evde bakımsız kalan yaklaşık 20 kedi ve köpeğe el konuldu. Evde, kedi ve köpeklerin yanı sıra, nesli tükenme tehlikesi altında olan kırmızı yanaklı su kaplumbağası da bulundu. Harika T. hakkında da tutanak tutularak, adli ve idari işlem başlatıldı.



'ÖLEN HAYVANLARI SAKSILARA KOYDUĞUNU SÖYLEDİ'

Harika T.'yi ziyaret eden hayvanseverlerden Kübra Çıkma, "Teyze durumunun çok kötü olduğunu ve evinde 20-30 tane kedi ve köpeğinin olduğunu söyledi. 'Ölen kedi ve köpeklerim çok oluyor. Onları da bahçedeki saksılara gömüyorum. Saksıların üzerine de diğer köpekler toprağı eşelemesin diye taş koyuyorum' dedi. Biz de bunun üzerine gerekli yerlere haber verdik. Evin içerisi de maalesef çok kötü. Elektrik ve su uzun süredir yokmuş. Su ihtiyacını evinin ilerisinde bulunan çeşmeden karşıladığını söyledi" diye konuştu.

"KARŞILAŞTIĞIMIZ MANZARA ÇOK KÖTÜYDÜ"

Tuğba Zümbül ise taksi ile hayvan beslemeye giderken şoförün 'burada yaşayan bir teyzenin 20-25 tane köpeği var' dediğini belirterek, "Bizde bunun üzerine, teyzemize yardımcı olmak için mama alıp evine geldik. Karşılaştığımız manzara çok kötüydü. Şimdi de teyze ve hayvanlara elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

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