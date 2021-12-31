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Düğünümüz Var’ın hikâyesi, onunla başladı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 31.12.2021
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Düğünümüz Var’ın hikâyesi, onunla başladı

Instagram’daki yaklaşık 1,5 milyon takipçisi ve hayranlık uyandıran düğün fotoğrafları ile dikkatleri çeken Düğünümüz Var, evlilik hazırlığındaki çiftlerin gözdesi hâline geldi. Şirketin kurucusu Erin Ağar, “Bu sektörde kurumsallaşmaya, yenilenmeye ve dijitalleşmeye ihtiyaç vardı, biz de yatırımlarımızı bu yönde gerçekleştirdik” dedi.

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