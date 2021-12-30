Piyango bileti saat kaça kadar satılıyor, yarın son mu? Miili Piyango 2022 yılbaşı biletleri satışı bitti mi, ne zaman bitiyor?
Piyango bileti saat kaça kadar satılıyor, yarın son mu? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milli Piyango 2022 özel çekilişi için geri sayım sürüyor. Milyonlarca kişi çekilişe saatler kala, 120 milyon TL'lik büyük ikramiye için şimdiden hayaller kurmaya başladı. Bilet almak isteyenler satışların ne zaman sona ereceğini merak ediyor. İşte, Piyango bileti saat kaça kadar satılıyor, yarın son mu? Miili Piyango 2022 yılbaşı biletleri satışı bitti mi, ne zaman bitiyor?
Piyango bileti saat kaça kadar satılıyor, yarın son mu? Miili Piyango 2022 yılbaşı biletleri satışı bitti mi, ne zaman bitiyor? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Piyango 2022 yılbaşı özel çekilişi heyecan dorukta. 120 Milyon TL'lik ikramiyeyi kazanmak isteyen vatandaşlar an itibarıyla büyük çekilişi beklemeye koyuldu. Henüz yılbaşı bileti almayanlar çekiliş öncesinde satışların ne zaman sona ereceğini merak ediyor. İşte, Piyango bileti saat kaça kadar satılıyor, yarın son mu? Miili Piyango 2022 yılbaşı biletleri satışı bitti mi, ne zaman bitiyor?
MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLETİ SAAT KAÇA KADAR SATILACAK?
Yılbaşı biletleri, çekiliş başlamadan 1 saat öncesine kadar seyyar ve normal bayilerden satın alınabilecek. Dolayısıyla Milli Piyango yılbaşı biletleri saat 16:00'ya kadar satılabilecek. Milli Piyango Yılbaşı 2022 büyük ikramiye çekilişi 23.00'da başlarken, 1. bölüm / 12.000 TL- 12.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar için çekiliş 17:00 'de gerçekleşecek ve millipiyangoonline.com üzerinden takip edilebilecek.
Çekiliş saat 17:00'da başlayacak. Son çekiliş ise 23:00'da gerçekleşecek. Bu yılki bilet fiyatları tam 120 TL, yarım 60 TL ve çeyrek bilet 30 TL olarak belirlendi.
Şans oyunu severler, yılbaşı biletlerini bayilerin yanı sıra online olarak www.millipiyangoonline.com adresinden, Milli Piyango Şans Oyunları uygulamasından ve sabit bayilerde bulunan terminallerden dijital bilet olarak alabiliyorlar.
Açıklanan ikramiyeleri saniyeler sonra bu başlık altından öğrenebilirsiniz. Milli Piyango bilet sorgulama 2022 sayfamız üzerinden tam sıralı kazandıran numaralar listesine de ulaşabilirsiniz.
MİLLİ PİYANGO BİLET FİYATLARI NE KADAR?
Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi için geri sayım başlarken, bilet fiyatları da belli oldu. Milli Piyango Online resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, tam biletler 120 TL, yarım biletler 60 TL ve çeyrek biletler 30 TL olduğu belirtildi.
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