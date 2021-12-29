Son dakika: Pitbull saldırısında yaralanan Asiye Ateş’ten haber var! İşte son sağlık durumu

Sonradan alınan tanık ifadeleri, müşteki ek beyanı, siber araştırma tutanağı ve teknik analiz raporu gibi dosyaya yansıyan delillerin bulunduğu ifade edilen yazıda, olayda yer alan bahse konu cins köpeklerin tehlike arz eden hayvanlardan olduğu, bu hayvanların ağızlıksız ve tasmasız dolaştırılmasının yasak olduğu gibi çocuk alanlarına sokulmasının yasak olduğu bilinmesine rağmen şüphelilerin bu yasakları kasten ihlal eden eylemleri ile mağdurun hayati tehlike geçirecek şekilde ağır yaralanmasına sebebiyet verdikleri belirtildi.

Şüphelilerin atılı suçu işlediklerine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olguların bulunduğu ifade edilen yazıda, "Delillerin henüz tam anlamıyla toplanmamış olması, bilhassa kamera kayıtlarına ulaşarak bu kayıtların silinmeye çalışılmasının bu bağlamda delillerin karartılması çabası olarak nitelendirilmesi, soruşturma konusu fiilin önemi göz önünde bulundurulduğunda tutuklama haksızlığa yol açmayacak mahiyettedir." denildi.