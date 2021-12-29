İzmir’de feci ölüm! Mermer cilasını su diye içen kadın yaşamını yitirdi
İzmir'de bir otelde görevli genç kadın, pet şişe içinde su olduğunu düşündüğü mermer cilasını içtikten sonra fenalaştı. Hastaneye kaldırılan genç kadın, doktorların bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
Olay, 27 Aralık Pazartesi akşamı, İzmir'in Selçuk ilçesindeki bir otelde yaşandı. İddiaya göre otelin Halkla İlişkiler biriminde görev alan Özde Çivici (31), çalıştığı otelde gerçekleştirilecek yılbaşı balosunun tanıtım broşürlerini dağıtmaya çıktı.
Bir müddet sonra oteldeki odasına giren Çivici, burada pet su şişesi içerisindeki maddenin su olduğunu düşünerek içti. Aniden kötüleşen genç kadın, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Burada doktorların bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
SU İLE YAN YANAYMIŞ
Özde Çivici'nin vefat haberini alan ailesi ve çalışma arkadaşları yasa boğulurken, otel içerisinde polis ekipleri inceleme yaptı. Yapılan incelemede içerisinde su olan ve mermer cilası bulunan pet şişenin yan yana durduğu belirlendi.
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