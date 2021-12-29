İzmir’de feci ölüm! Mermer cilasını su diye içen kadın yaşamını yitirdi

Bir müddet sonra oteldeki odasına giren Çivici, burada pet su şişesi içerisindeki maddenin su olduğunu düşünerek içti. Aniden kötüleşen genç kadın, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Burada doktorların bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.