60 ülke arasında Türkiye’de dünya Grand Prix’sini kazanan Kamilla Mamedzade kimdir?

Ana hedefi, talant ve moda endüstrisi alanınında genç neslin potansiyelini geliştiren projede, Türkiye, Rusya, Gürcistan, Ukrayna, Moldova, Romanya, Polonya, Küba, Azerbaycan, Tayland ve diğer ülkeler de dahil olmak üzere 60 ülkeden 4 yaşla 18 yaşa kadar yaklaşık 70 kadar katılımcı arasında Karabağın sembolu Hâr-ı Bülbül şarksını ingilisce okuyarak jüriden en yüksek puanı alan Kamilla Mamedzade projenin Grand Prixi ile ödüllenerek dünya birincliyine sahip oldu.

Kamilla Mamedzade ayni zamanda 2020 yılında "Kamilla's Magic World" markasıyla Rusiyanın St. Petersburg'da şehrinde defilede çocuk kıyafetlerini sergileyerek ve "En İyi Çocuk Markası" ödülünü kazanmışdır. Yetenekli Kamilla Mammadzade ayrıca "Reputation Inc." tarafından düzenlenen 2021 uluslararası "Golden Palm Awards" töreninde kültür, sanat , iş ve cemiyet hayatının önde gelen isimleri birlikde, En iyi çocuk şarkıcı ödülünü almışdır.

Türkiye'de albüm çıkarmanın en büyük hayali olduğunu söyleyen Kamilla Mamedzade, bugüne kadar Azerbaycan ve diğer kardeş ülkelerden çok sayıda ödül aldı.

Türkiye'de de çıkaracağı şarkılarla ödülleri toplamayı hedefleyen Kamilla Mamedzade, hayallerinden birinin de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesine konser vermek olduğunu söyledi.

Bu bir ilandır.