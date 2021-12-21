Karısına sarkıntılık eden adamı öldürdü: Sen benim kim olduğumu biliyor musun?

Olay, Konya'nın merkez Karatay ilçesine bağlı Tatlıcak Mahallesi'nde yaşandı.

NE OLDUYSA O ANDAN SONRA OLDU

İddiaya göre Azer Akkaya, Turan Ünlükarabulut'un eşi D.Ü.'ye sarkıntılıkta bulundu. D.Ü. eve giderek durumu eşi Turan Ünlükarabulut'a anlattı. Bunun üzerine yanına bir arkadaşını alan Ünlükarabulut otomobille mahalle içerisinde Akkaya'yı aramaya başladı.