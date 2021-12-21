Karısına sarkıntılık eden adamı öldürdü: Sen benim kim olduğumu biliyor musun?
Konya’da karısına sarkıntılık yaptığını iddia ettiği Azer Akkaya’yı (22) ‘Sen benim kim olduğumu biliyor musun?’ dedikten sonra öldüren ‘Ölücü’ lakaplı 26 yaşındaki Turan Ünlükarabulut tutuklandı. 27 suçtan sabıka kaydı bulunan katil zanlısının ifadesi şaşkına çevirdi.
Olay, Konya'nın merkez Karatay ilçesine bağlı Tatlıcak Mahallesi'nde yaşandı.
NE OLDUYSA O ANDAN SONRA OLDU
İddiaya göre Azer Akkaya, Turan Ünlükarabulut'un eşi D.Ü.'ye sarkıntılıkta bulundu. D.Ü. eve giderek durumu eşi Turan Ünlükarabulut'a anlattı. Bunun üzerine yanına bir arkadaşını alan Ünlükarabulut otomobille mahalle içerisinde Akkaya'yı aramaya başladı.
'SEN BENİM KİM OLDUĞUMU BİLİYOR MUSUN? DEDİ VE ATEŞ ETTİ
Akkaya'yı bir çeşmenin yanında otururken gören Ünlükarabulut, otomobille yanında durdu. Turan Ünlükarabulut, arkadaşlarının yanından ayrılıp otomobilin yanına gelen Akkaya'ya 'Sen benim kim olduğumu biliyor musun? diyerek tabanca ile ateş etti.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Azer Akkaya kanlar içerisinde yere yığılırken katil zanlısı Turan Ünlükarabulut otomobille olay yerinden kaçıp eve gitti. Yanındaki arkadaşı tekrar olay yerine gelerek Azer Akkaya'yı aracıyla Konya Şehir Hastanesine götürdü. Azer Akkaya burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatan Asayiş Şubesine bağlı Cinayet Büro Amirliği dedektifleri, katil zanlısı Ünlükarabulut'u kısa süre içerisinde yakalayarak gözaltına aldı.
'NAMUS İÇİN YAPTIM'
'Ölücü' lakabıyla bilinen Ünlükarabulut, ifadesinde 'Namus için yaptım' dediği öğrenildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Turan Ünlükarabulut çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.
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