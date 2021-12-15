By Feyza Beauty Kurucusu Feyza Karaaslan kimdir?

Şuan "Uzman Estetisyen" ünvanıyla Avrupa'da birçok yerde faaliyet göstermekte olup ana merkezi Hollanda'dır. Kendi adını taşıyan "By Feyza Beauty" markasıyla birçok çalışanını istihdam ediyor. Ayrıca verdiği eğitimler ve sertifika ile bu alanda birçok uzmanın yetişmesine olanak sağlıyor.

Gelen taleplerin giderek büyümesiyle; kendine ait olan daha büyük ve daha modern bir kliniğe yerleşen Feyza Karaaslan eş zamanlı olarak özel üretimleri olan kozmetik malzemelerinin üretimi için kolları sıvıyor.



Anavatanı olan Türkiye için büyük bir bağı var. Türkiye'de de bir klinik açmak isteyen Karaaslan, "doğru zaman ve doğru hizmet" ilkesinin gözetilmesi gerektiğini belirtiyor. Türkiye'de özellikle güzellik ve estetik sektöründe bir takım protokollerin tam oturması gerektiğini ve daha sağlıklı bir zeminde Türkiye'de faaliyetlerini yürütmek istediğini söylüyor. Türkiye'den üretilen birçok ürünün Avrupa'da kullanılmadığını, yüksek asit oranlarına sahip olup; uzun vadede cilde zarar verdiğini söylüyor.



Ayrıca erkekler içinde estetik ve güzellik alanında farklı projelerinin olduğunu belirten Feyza Karaaslan "Şuan kadınlar ağırlıkta fakat erkeklerde artık kendilerine daha fazla zaman ayırıyor ve erkek danışanlarımıza özel protokol ve metotlar geliştiriyoruz. Bu alanda bir yenilik yapma hazırlığındayız." dedi. Bu bir ilandır

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