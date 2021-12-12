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Saplantılı aşkı tarafından katledilen Sena Altan'nın ağabeyinden yürek yakan paylaşım

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.12.2021 Güncelleme Tarihi: 12.12.2021
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Saplantılı aşkı tarafından katledilen Sena Altan’nın ağabeyinden yürek yakan paylaşım

İzmir'de saplantılı aşkı İlkay Ayeş (25) tarafından canice bıçaklanarak katledilen Sena Altan'ın (24) acılı ağabeyi Ergin Altan yürek yaktı. Altın, sosyal medya hesabı üzerinden 8 Aralık tarihinde kız kardeşinin doğum gününde paylaşım yaptı. Acılı ağabey paylaştığı kız kardeşinin siyah beyaz karesinin altına, "Doğum günüydü bugün benim canım kardeşimin. Mekanın cennet olsun güzelim benim" notunu yazdı. Aynı zamanda hikaye kısmından kız kardeşinin babası ile beraber çekilmiş fotoğrafını yükledi.

Yürek yakan olay, 10 Ekim tarihinde Buca ilçesi Atatürk Mahallesi'ndeki evde yaşandı. Mahalleli evden gürültü gelmesi sebebiyle emniyete ihbarda bulundu.

EVDE BIÇAKLANMIŞ HALDE BULUNDU

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yardımıyla içeri giren polis, evde Sena Altan ve İlkay Ayeş'i bıçaklanmış halde buldu. Yapılan kontrolde İlkay Ayeş'in evde yaşamını yitirdiği belirlendi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Sena Altan da kurtarılamadı.

AŞKINA KARŞILIK ALAMADIĞI İÇİN ÖLDÜRDÜ

İlkay Ayeş'in genç kızı bıçakladıktan sonra intihar ettiği öğrenildi. Ege Üniversitesi Bayındır Meslek Yüksekokulu Moda Tasarımı bölümü mezunu olan Sena Altan'ın aşkına karşılık vermediği için İlkay Ayeş tarafından öldürüldüğü anlaşıldı.

KIZ KARDEŞİNİN DOĞUM GÜNÜNÜ UNUTMADI

Kız kardeşini yakın zamanda cinayete kurban veren acılı ağabey Ergin Altan, kız kardeşinin 8 Aralık olan doğum gününü buruk bir mesajla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

Kız kardeşinin siyah beyaz fotoğrafının altına, "Doğum günüydü bugün benim canım kardeşimin. Mekanın cennet olsun güzelim benim" şeklinde yazdı.

O ŞARKI YÜREK DAĞLADI

Ayrıca hikaye bölümünden kız kardeşinin babası ile birlikte çekilmiş fotoğrafını yükleyen Ergin Altan, hikayeye Müslüm Gürses'in 'Ayrılık acı bir şey' şarkısını da ekledi.

"GEL DE BİTSİN BU HASRET"

Şarkıda yer alan, "Hep sen varsın aklımda, düşünmem başka bir şey, gel de bitsin bu hasret, ayrılık acı bir şey. Öyle zoraki yokluğun imkansız alışamam, öyle büyük sevdayı, ne yapsam unutamam" sözleri dikkat çekti.

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