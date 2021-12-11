Son dakika: Ankara’da katliam gibi kaza: 6 ölü, 3 yaralı! Kahreden detay ortaya çıktı

6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada, sürücü Öğüt (59) ile aynı araçta bulunan Sultan Öğüt (56), Nevzat Öğüt (37), Burcu Sağlam (28), Nezahat Cıbıroğlu (40) ve diğer otomobildeki Abdullah Kocabaş (37) hayatını kaybetti, Mustafa T, Mahmut P. ve Mahmut B. ağır yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Ankara'daki hastanelere kaldırıldı. Cenazeler, cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemenin ardından Kahramankazan Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Kazada yaşamını yitiren 5 kişinin, vefat eden bir akrabalarının cenaze törenine katılmak için Eskişehir'den Kahramankazan'a geldiği öğrenildi.