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Son dakika: Ankara'da katliam gibi kaza: 6 ölü, 3 yaralı! Kahreden detay ortaya çıktı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.12.2021 Güncelleme Tarihi: 11.12.2021
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Son dakika: Ankara’da katliam gibi kaza: 6 ölü, 3 yaralı! Kahreden detay ortaya çıktı

Son dakika haberine göre Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kazada yaşamını yitiren 5 kişinin, vefat eden bir akrabalarının cenaze törenine katılmak için Eskişehir'den Kahramankazan'a geldiği öğrenildi. İşte olay yerinden ilk görüntüler...

Ankara-Kahramankazan kara yolunun 16. kilometresi İmrendi mahallesi yakınlarında sabah saatlerinde meydana gelen kazada iki otomobil çarpıştı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Yusuf Öğüt idaresindeki 26 PU 096 plakalı otomobil, Kahramankazan-Ankara kara yolu 16. kilometredeki FSM Bulvarı İmrendi Kavşağı'nda, Mustafa T'nin kullandığı 06 CBK 256 plakalı otomobil ile çarpıştı.

6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Kazada, sürücü Öğüt (59) ile aynı araçta bulunan Sultan Öğüt (56), Nevzat Öğüt (37), Burcu Sağlam (28), Nezahat Cıbıroğlu (40) ve diğer otomobildeki Abdullah Kocabaş (37) hayatını kaybetti, Mustafa T, Mahmut P. ve Mahmut B. ağır yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Ankara'daki hastanelere kaldırıldı. Cenazeler, cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemenin ardından Kahramankazan Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Kazada yaşamını yitiren 5 kişinin, vefat eden bir akrabalarının cenaze törenine katılmak için Eskişehir'den Kahramankazan'a geldiği öğrenildi.

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