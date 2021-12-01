Son dakika: Yozgat'ta vahşet! Bir aylık bebeğini sobada yakarak öldürdü!
SON DAKİKA:Yozgat'ın Çandır ilçesinde 1 aylık bebeğini sobada yaktığı öne sürülen kadın emniyet güçlerince gözaltına alındı. Olay yeri inceleme ekipleri ile cumhuriyet savcısının evde çalışmaları devam ediyor.
Kan donduran son dakika haberi! Yozgat'ta iddiaya göre, Büyükkışla köyünde yaşayan iki çocuk annesi F.B. (25), komşularına bir aylık oğlunu sobaya atarak yaktığını söyledi.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
GÖZALTINA ALINDI
Jandarma ekipleri F.B'yi gözaltına aldı. Bebeğin cesedi otopsi için hastane morguna kaldırıldı.
Olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısının evde araştırmaları sürüyor.
ÖNCE BIÇAKLA DOĞRAMIŞ
Durumun ihbar edilmesi üzerine köye giden jandarma ekipleri, anneyi gözaltına alındı. Bebeğin cansız bedeninin önce bıçakla kesildiği, ardından yakıldığı ortaya çıktı.
Kan donduran cinayeti işleyen kadının psikolojik problemleri olduğu öne sürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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