Konya'da çıkan kum fırtınası sürücülere zor anlar yaşattı
YAŞAM DHA
Konya, Ereğli-Emirgazi yolunun Kutören mevkisinde meydana gelen kum fırtınası, görüş mesafesini 1 metreye kadar indirdi. Bu anları vatandaşlar cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydetti.
Meteoroloji Bölge Müdürlüğü (MGM) verilerine göre, şehir genelinde gece sularında etkili olan rüzgarın hızının batı ve güneybatı istikametlerinde 100 kilometreye kadar yükselmesi tahmin ediliyor.
HIZI SAATTE 30 KM'YE YÜKSELDİ
Ereğli ilçesinde saatte 30 kilometre hızla esen rüzgar sonucu Ereğli-Emirgazi kara yolunun Kutören mevkisinde kum fırtınası oluştu.
GÖRÜŞ MESAFESİ 1 METREYE İNDİ
Görüş uzaklığını 1 metreye kadar düşüren kum fırtınasında sürücüler, zor anlar yaşadı. Ulaşımı durma noktasına getiren kum fırtınası, kısa sürede sona erdi. Bu anlar ise sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.
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