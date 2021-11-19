Ay tutulması: Küsuf ve Husuf namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Ay tutulmasında okunacak dua ve zikirler!

Küsuf ve Husuf namazı nasıl kılınır? Yılın son ay tutulması bugün gerçekleşecek. Ay'ın tamamen dünyanın gölgesi altına girmeyecek olmasından dolayı bu tutulma "neredeyse tam tutulma" olarak nitelendiriliyor. Bugün gerçekleşecek ay tutulması ile birlikte en çok merak edilenlerden biri de Küsuf ve Husuf namazlarının kılınışı oldu. Peki, ay tutulmasında Küsuf ve Husuf namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Ay tutulmasında okunacak dua ve zikirler nelerdir? İşte haberin detayları...

İslam peygamberi Hz. Muhammed (SAV), oğlu İbrahim'in vefatı üzerine güneş tutulması ile ilgili hadis-i şerifinde şöyle buyurmaktadır: "Ay ve güneş Allah'ın varlığını ve kudretini gösteren alametlerdir. Bunlar hiç kimsenin ölümünden veya yaşamasından/doğmasından dolayı tutulmazlar. Ay veya güneş tutulmasını gördüğünüz zaman, açılıncaya kadar namaz kılın, dua edin." (Buhari, Küsuf, 1, 15).