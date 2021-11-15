Son dakika: Erzurum'da 3,5'lik korkutan deprem (2021 SON DEPREMLER)
Son dakika haberi... AFAD verilerine göre; Erzurum Askale'de 3,5 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Saat 19:45'ye oluşan depremin derinliği 7.00 km olarak kayıtlara geçti.
SON DAKİKA: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; Erzurum Askale'de 3,5 şiddetinde korkutan bir deprem meydana geldi.
Saat 19:45'ye oluşan depremin derinliği 7.00 km olarak kayıtlara geçti.
Erzurum'daki'daki deprem çevre illerde de hissedildi ve kısa süreli paniğe neden oldu.
DEPREMİN ÜSSÜ VE HARİTASI
2021 SON DEPREMLER
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