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Son dakika: Erzurum'da 3,5'lik korkutan deprem (2021 SON DEPREMLER)

YAŞAM
Giriş Tarihi: 15.11.2021 Güncelleme Tarihi: 15.11.2021
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Son dakika: Erzurum’da 3,5’lik korkutan deprem 2021 SON DEPREMLER

Son dakika haberi... AFAD verilerine göre; Erzurum Askale'de 3,5 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Saat 19:45'ye oluşan depremin derinliği 7.00 km olarak kayıtlara geçti.

SON DAKİKA: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; Erzurum Askale'de 3,5 şiddetinde korkutan bir deprem meydana geldi.

Saat 19:45'ye oluşan depremin derinliği 7.00 km olarak kayıtlara geçti.

Erzurum'daki'daki deprem çevre illerde de hissedildi ve kısa süreli paniğe neden oldu.

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