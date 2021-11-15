Sevim Alan Üsküdar şubesini Mustafa Belkıs Keskin ile açtı

Türkiye'de çok sayıda güzellik merkezine sahip olan Sevim Alan, Üsküdar'da açtığı yeni merkez için dostlarıyla bir araya geldi. Ünlü şarkıcı Ceylan ve ünlü şarkıcı Altay'ın katılımıyla çok renkli bir açılış töreni düzenlendi. Aynı zamanda açılışa AK Parti İstanbul milletvekili Hasan Turan katılarak açılış kurdelesini keserek bir konuşma yaptı. Hasan Turan aynı zamanda AK Parti genel başkanvekili görevini sürdürüyor.



''İÇİMİZ GİBİ DIŞIMIZ DA GÜZELLEŞECEK''

Üsküdarlı hemşerileriyle bir araya gelen Hasan Turan yaptığı konuşmada Sevim Alan Beauty Palace Üsküdar şubesi için ''İçimiz gibi dışımız da güzelleşecek. Hanımefendilerimiz buraya gelip hizmet alacaklar. Kahvelerin içildiği, muhabbetin bol olduğu, yeni dostlukların kazanıldığı güzel bir mekân olacak'' diyerek kurdeleyi kesti.



''HEDEFİMİZ YIL SONUNA KADAR AÇILIŞLARI SÜRDÜREREK 21 MERKEZE ULAŞMAK''

Güzellik merkezleri zincirinin başındaki isim olan Sevim Alan yaptığı açıklamalarla büyümenin süreceğini ifade etti. ''12 Kasım itibariyle yaptığımız 12.açılışımızla İstanbul içerisinde toplam 12 lokasyonda faaliyet gösteriyoruz. Aynı zamanda 2021 yılının sonuna kadar bu açılışlara tam gaz devam ederek 21 güzellik merkezine ulaşma gayemiz sürüyor'' dedi.



Açılışa şarkıcı Altay ve Ceylan renk katarken aynı zamanda davul zurna ekibi farklı bir hava kattı. Sevim Alan Beauty Palace açılışına katılanlar şık bir törenle eğlencenin dozunu arttırdı. Bir yandan halaylar çekilirken bir yandan pasta servisiyle konuklar arasında koyu bir muhabbet gözlemlendi.

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