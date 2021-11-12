Profesörden avukata iğrenç istismar: Cinsel taciz, tehdit, şantaj
Ankara Barosu avukatlarından N.S.'ye yönelik 'cinsel taciz', 'tehdit', 'şantaj' suçlarından hakkında 6 dava açılan, Necmettin Erbakan Üniversitesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Şerafettin D. (53) için yürütülen idari soruşturmada dekanlık, soruşturmaya yer olmadığı kararı verdi. Konya İdare Mahkemesi, N.S.'nin açtığı davada eksik inceleme yapıldığı gerekçesiyle soruşturmaya yer olmadığı kararını iptal etti.
N.S., avukatı aracılığıyla geçen yıl Aralık ayında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na Prof. Dr. Şerafettin D. hakkında 'cinsel taciz', 'hakaret', 'şantaj', 'nitelikli tehdit', 'özel hayatın gizliliğini ihlal', 'huzur ve sükunu bozma' ve 'görevi kötüye kullanma' suçlarından suç duyurusunda bulundu. N.S., dilekçesinde, kendisine saplantılı aşık olan Şerafettin D.'nin, evli olmasına rağmen sürekli evlenme teklifinde bulunduğunu, ikna etmek için lüks arabalar, konutlar alacağını söylediğini, kabul etmeyince de kendisine kin beslemeye başladığını belirtti. Yakın arkadaşlarını rahatsız etmeye başlayınca uyarmak için görüntülü aradığını; ancak küfredip cinsel içerikli görüntülerini gösterdiğini ve tehdit ettiğini ileri sürdü.
6 DAVA AÇILDI
Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Şerafettin D., suçlamaları kabul etmedi. Avukat N.S. ile ilişkileri olduğunu iddia eden Şerafettin D., "Ayrıldıktan sonra itibarımı zedelemek için hakkımda asılsız iddialarla suç duyurularında bulundu. Amacı benden intikam almaktır" dedi.
Şerafettin D. hakkında Konya ve Ankara'da farklı mahkemelerde 'cinsel taciz', 'şantaj', 'huzur ve sükunu bozma', 'nitelikli tehdit', 'hakaret' ve 'özel hayatın gizliliğini ihlal' suçlarından 6 dava açıldı.
MAHKEMEDEN İPTAL KARARI
N.S., ceza davalarının dışında avukatı aracılığıyla Necmettin Erbakan Üniversitesi ve Yüksek Öğretim Kurulu'na (YÖK) da Şerafettin D. hakkında şikayet dilekçesi verdi. YÖK ve rektörlük, şikayet dilekçesini birleştirerek, soruşturma yapılması için dekanlığa gönderdi. Dekanlık, kısa sürede Şerafettin D. hakkında soruşturmaya yer olmadığı yönünde karar verdi. N.S., bunun üzerine Konya İdare Mahkemesi'nde kararın iptali için dava açtı. Dava kapsamında tarafların savunma ve beyanlarını alan mahkeme heyeti, eksik inceleme gerekçesiyle soruşturmaya yer olmadığı yönündeki kararın iptaline hükmetti. Mahkeme kararında şöyle denildi:
"Şikayet edilen öğretim üyesi hakkındaki iddiaları araştırmak üzere görev ve unvanı kanuna uygun bir soruşturmacı görevlendirildiği görülmekle birlikte, disiplin soruşturmasının usulüne uygun yürütülmediği, davacı ile Şerafettin D. arasında yaşanan şikayete konu olayların adli mercilere intikal etmiş olduğu göz önünde bulundurulduğunda, iddiaların öğretim üyesi sıfatıyla bağdaşmayacak şekilde aleniyete yansıması ve özel hayat kapsamını aşmasına karşın söz konusu iddiaların özel hayat kapsamında değerlendirilerek, iddiaların gerçeği yansıtıp yansıtmadığı konusunda araştırma yapılmadığı, pek çok iddia olmasına karşın sadece iki tanık beyanı ve şikayet edilenin yazılı savunması alınarak eksik ve yetersiz bir disiplin soruşturma raporunun tanzim edildiği, Şerafettin D.'ye isnat edilen fiillerin sübut bulup bulmadığı hususunun her yönüyle ve şüpheye yer vermeyecek şekilde ortaya konulmadığı görülmektedir."
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