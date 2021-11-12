’Midem ekşidi’ diye doktora gitti karnından 2 kiloluk tümör çıktı

"MİDEM EKŞİDİ' DİYEREK ES GEÇMEYİN, ÇÜNKÜ DÖRDÜNCÜ EVREYE GELENE KADAR ANLAMIYORSUNUZ"

Dördüncü evreye gelene kadar mide kanseri olduğunu fark etmediğini ve küçük belirtilerin ihmal edilmemesi gerektiğini söyleyen Mesut Başeğit, "Karnım aşırı derecede şişti ve tümör büyüdü. Karnımın şekli değişti ve acayip şekillere büründü. Nefes alamamaya başladım ve hatta bu yüzden 2 kere acile gittim. Ağrım var, nefes alamıyorum, yatamıyorum, uyuyamıyorum, yemek yiyemiyorum. İlk cerrahi onkolojiye gittiğimizde kanser zaten dördüncü evreye gelmiş. Dolayısıyla kesin olarak ameliyat olması gerekiyormuş ancak kusma, kan kusma gibi rahatsızlıklar olmadığı için ilaç tedavisine başladılar. Aslında tümör en başta alınsaydı ben o şişliği, acıları çekmeyecektim. Sağ olsun İhsan hocam çok güzel bir ameliyat yaptı ve midemden 2 kilogramlık bir tümör çıktı, 3 buçuk litre sıvı çıktı. Çok başarılı bir ameliyattı. Ağrım sızım çok şükür yok, ayaktayım. Böyle durumlarda kesinlikle ihmal etmeyin. 'Midem ekşidi' diyerek es geçmeyin, çünkü dördüncü evreye gelene kadar anlamıyorsunuz. Gidip en azından bir endoskopi yaptırabilirsiniz. Hiçbir şekilde acı duymuyorsunuz" diye konuştu.



