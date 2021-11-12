İstanbul’da tartıştığı otobüs şoförünü bıçakladı

İstanbul polisini harekete geçiren olay 7 Kasım Pazar sabahı saat 08.30 sıralarında Kağıthane İlçesi'nde yaşandı.

İddialara göre; arkadaşının toplu taşıma kartını usulsüz bir şekilde kullanan H.Ç. (23) ile otobüs şoförü arasında tartışma çıktı. H.Ç., otobüs şoförüne bıçakla saldırdı.