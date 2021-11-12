İstanbul'da tartıştığı otobüs şoförünü bıçakladı
Son dakika haberi... İstanbul’da tartışma yaşadığı otobüs şoförüne bıçakla saldıran bir kişi gözaltına alındı. O anlar güvenlik kamera görüntülerine yansıdı.
İstanbul polisini harekete geçiren olay 7 Kasım Pazar sabahı saat 08.30 sıralarında Kağıthane İlçesi'nde yaşandı.
İddialara göre; arkadaşının toplu taşıma kartını usulsüz bir şekilde kullanan H.Ç. (23) ile otobüs şoförü arasında tartışma çıktı. H.Ç., otobüs şoförüne bıçakla saldırdı.
O anlar otobüsün güvenlik kamera görüntülerine yansıdı. Kimliği tespit edilen şüpheli Kağıthane Çağlayan Mahallesi Yıldızhan Caddesi üzerinde yakalanarak gözaltına alındı.
"Tehdit" ve "Kasten Yaralama" suçlarından ötürü hakkında yasal işlem yapılan şüpheli adliyeye sevk edildi ve serbest bırakıldı.
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